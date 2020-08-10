3 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا بالقدس خلال يومين

القدس المحتلة - الرأي

أعلن علي الجبريني من وحدة مكافحة "كورونا" بالقدس المحتلة عن تسجيل 3 حالات وفاة، و165 إصابة جديدة بالفيروس بالمدينة، خلال يومي السبت والأحد.

وأوضح الجبريني في تصريح صحفي له أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 1823، في حين بلغت حالات الوفاة منذ مارس/ آذار الماضي إلى 17، بعد تسجيل حالتين في كفر عقب، وثالثة في شعفاط خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن حالات التعافي، ارتفعت إلى ما يقارب ١٤٢٦.

وناشد الجبريني بضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية، من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم، وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق.