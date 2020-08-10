الشيخ صلاح يحذّر من مساعي الاحتلال لهدم الأقصى

الداخل المحتل - الرأي

حذر رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الشيخ رائد صلاح، من مساعي الاحتلال الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى.

وقال صلاح في كلمة مع لجنة القدس ASTP عبر يوتيوب، من منزله الذي يقيم فيه تحت الإقامة الجبرية، الليلة الماضية: "الاحتلال يتطلع إلى هدم الأقصى، لذا فإن استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية ينذر بالخطر الذي قد يلحق بالمسجد".

ورأى صلاح أن الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى هي "التخلص" من الاحتلال الإسرائيلي، الذي نجح باحتلال الأقصى لكن لم ينجح في بناء الهيكل المزعوم الذي يسعى لبنائه منذ القرن الـ18.

وأشار إلى أن نشاطاته الشخصية للحفاظ على المعالم الدينية في فلسطين بدأت مع عدد من المدافعين عن الأقصى في التسعينات.

وأكد صلاح أنه تم "توثيق استمرار حفر الاحتلال في المسجد الأقصى لإيجاد الهيكل عام 1996، من خلال صور وفيديو، وعقد مؤتمر صحفي أحدث ضجة وكان له دور كبير فيما بعد لعمل فعاليات ومؤتمرات لنصرة القدس والمسجد الأقصى.

ويخضع الشيخ صلاح حاليا للحبس المنزلي، تحت قيود مشدّدة، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، بعد خروجه من سجن الاحتلال في يوليو/ تموز الماضي.

وقررت محكمة الاحتلال مؤخرا أن يبدأ الشيخ صلاح، قضاء محكوميته بالسجن الفعلي، البالغة 28 شهرا، يوم 16 أغسطس/آب الجاري.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي حظر الحركة الإسلامية برئاسة صلاح، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.