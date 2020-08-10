المقاومة تطلق 8 صواريخ تجريبية من غزة باتجاه البحر

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
10 آب / أغسطس 2020 10:23
غزة- الرأي
أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الاثنين، عدة صواريخ تجريبية نحو البحر في إطار تحسين قدارتها العسكرية.
وقال مراسل "الرأي" إن المقاومة أطلقت 8 صواريخ تجريبية نحو البحر بينها 5 دفعة واحدة.
الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين
10:23المقاومة تطلق 8 صواريخ تجريبية من غزة باتجاه البحر
11:03"التعليم " تفتتح العام الدراسي وفق برامج تعليمية نوعية
10:52" ثابت" يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية
10:49الزراعة تبدأ بحملة تشجير المحجر الصحي وسط القطاع
11:05"الاتصالات" تعلن استكمال صرف المنحة القطرية اليوم وغدًا
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015