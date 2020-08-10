المقاومة تطلق 8 صواريخ تجريبية من غزة باتجاه البحر

غزة- الرأي

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الاثنين، عدة صواريخ تجريبية نحو البحر في إطار تحسين قدارتها العسكرية.

وقال مراسل "الرأي" إن المقاومة أطلقت 8 صواريخ تجريبية نحو البحر بينها 5 دفعة واحدة.