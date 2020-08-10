"بحر" يشيد بنية البرلمان المغربي تشكيل جبهة دولية لنصرة فلسطين

غزة- الرأي

أشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر بتوجهات البرلمان المغربي لتشكيل جبهة البرلمانية دولية للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الخارجة عن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد بحر في تصريحات صحافية ضرورة أن تتعاون كافة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية واتحادات البرلمانات المختلفة مع جهود البرلمان المغربي في فضح وإدانة جرائم الاحتلال التي لا تمس الشعب الفلسطيني وحدة إنما تمس منظومة القانون والعدالة في العالم بأسره.

ورحب بحر بجهود البرلمان المغربي التي انطلقت وفق تصريحات رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، في التواصل مع برلمانات العالم لتشكيل جبهة دولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال استناداً للدبلوماسية البرلمانية.

واتفق بحر مع رئيس البرلمان المغربي على ضرورة استثمار كافة المحافل الدولية وخاصة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والذي سينطلق مطلع العام المقبل.

ورحب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بمواقف رئيس البرلمان المغربي الرافضة لصفقة القرن وجريمة الضم، التي تقوم على سرقة الأراضي والحقوق الفلسطينية ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية.

