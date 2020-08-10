"الصحة" تتخذ كافة الإجراءات لضمان السلامة في مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

شددت لجنة سلامة الاجراءات لمواجهة "كورونا" في ختام اجتماعها صباح اليوم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إجراءات السلامة كحلقة مهمة في الاجراءات الوقائية المتبعة في مراكز الحجر الصحي لاستقبال العائدين من خلال معبري رفح وبيت حانون.

وأكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على الدور الهام في المتابعة الصحية لمراكز الحجر الصحي الموزعة على محافظات قطاع غزة، منوها الى نتائج العمل الإيجابية للطواقم الصحية من أطباء وممرضين واداريين وعمال نظافة من خلال تقييم المرحلة السابقة في تحصين المجتمع ومواجهة "كورونا".

وتداعت اللجنة الى جملة من عناوين جهود وزارة الصحة في مواجهة "كورونا" وسبل تدعيم تلك الاجراءات بالشكل الذي يحد بمستوى كبير من دخول الفايروس الى قطاع غزة.