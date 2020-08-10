وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: زوارق الاحتلال حاولت إغراق قارب صيد كبير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد المقدسي محمد زغير عن الأقصى لـ6 شهور وكالة الرأي الفلسطينية مكتبة ديانا التابعة لبلدية غزة تفتتح دورة في مجال " المصطلحات الطبية " وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرافة شمال سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنفذ 114 جولة تفتيشية على المحال والأسواق بالمحافظات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة مالية على أسير من جنين وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خانيونس تعزز تعاونها مع كلية الزيتونة للعلوم والتنمية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تصدر إرشادات مهمّة للعائدين إلى غزة عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت" يشيد بتطور الأداء في المدرسة البريطانية الدولية بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم الشمال يجتمع بلجنة الطوارئ لمناقشة بعض الإجراءات الفنية

10 آب / أغسطس 2020 12:01

تعليم الشمال يجتمع بلجنة الطوارئ لمناقشة بعض الإجراءات الفنية
تعليم الشمال يجتمع بلجنة الطوارئ لمناقشة بعض الإجراءات الفنية

غزة- الرأي

عقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الطوارئ في المديرية.

جاء ذلك، بحضور مديري الدائرتين الإدارية و الفنية أ. جواد صالحة، و أ. موسى شهاب، وذلك لمناقشة بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بسير العمل.

و رحّب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمناً جهودهم في خدمة العملية التعليمية و النهوض بها.

وناقش أ. حرز الله مع أعضاء اللجنة جملة من الإجراءات و الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، و ما يترتب عليه من استعدادات و تحضيرات متعلقة بالبروتوكول الصحي الخاص بجائحة "كورونا".

20200810_091440 20200810_091422 تعليم الشمال يجتمع بلجنة الطوارئ لمناقشة بعض الإجراءات الفنية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟