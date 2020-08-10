تعليم الشمال يجتمع بلجنة الطوارئ لمناقشة بعض الإجراءات الفنية

غزة- الرأي

عقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الطوارئ في المديرية.

جاء ذلك، بحضور مديري الدائرتين الإدارية و الفنية أ. جواد صالحة، و أ. موسى شهاب، وذلك لمناقشة بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بسير العمل.

و رحّب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمناً جهودهم في خدمة العملية التعليمية و النهوض بها.

وناقش أ. حرز الله مع أعضاء اللجنة جملة من الإجراءات و الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، و ما يترتب عليه من استعدادات و تحضيرات متعلقة بالبروتوكول الصحي الخاص بجائحة "كورونا".