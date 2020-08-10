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الداخلية تصدر إرشادات مهمّة للعائدين إلى غزة عبر معبر رفح

10 آب / أغسطس 2020 12:29

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إرشادات مهمّة للمواطنين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت الوزارة، إنه حرصًا على سلامة العائدين ولتقليل فرصة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، عليهم اتباع الإرشادات التالية في طريق عودتكم إلى أرض الوطن:

1-  تقليل المخالطة مع المسافرين منذ لحظة التحرك.

2-  ارتداء الكمامة على الدوام.

3-  التقليل من حمل الأمتعة لأنها عرضة لنقل العدوى.

4-  احرص على تقليل ملامسة الأجسام المختلفة خلال طريق السفر، وفي المطارات.

5- اتخاذ الإجراءات الوقائية للابتعاد عن التلامس والتزاحم خلال صعود الحافلات.

6- احرص على التنقل بالسيارة في طريق العودة بدلاً من الحافلات لتقليل المخالطة.

7-  عدم ملامسة الوجه أو العينين نهائياً.

8-  عدم المصافحة أو المعانقة.

9-  احمل معك معقماً شخصياً وواظب على تعقيم يديك باستمرار.

10-  التعقيم المستمر للأمتعة قبل لمسها ونقلها، خاصة بعد تفتيشها.

11- عدم الاحتكاك أو التلامس مع العاملين في المطارات وحواجز التفتيش.

12-  غسل اليدين بالماء والصابون كلما سنحت الفرصة لذلك.

13- عدم إلقاء الكمامة أو أي مخلفات مستخدمة في الشارع.

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