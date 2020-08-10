المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، وحماية شرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وكان المتطرف غليك في مقدمة المستوطنين الذي تلقوا منه شرحا عن الهيكل المزعوم ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم بحراسة شرطة الاحتلال التي أبعدت الفلسطينيين عن مسار اقتحام المستوطنين.

وفتحت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمستوطنين، فيما أغلقتها في وجه المواطنين المقدسيين، وأفرغتها من المصلين خلال فترة الاقتحام.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم وإصدار أوامر الإبعاد عن الأقصى للمقدسيين، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بوابات الأقصى الخارجية.

ويأتي تصعيد الاحتلال إثر المحاولات المتواصلة من سلطات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.