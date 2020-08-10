نقابات العمال: زوارق الاحتلال حاولت إغراق قارب صيد كبير

غزة- الرأي

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، حاولت إغراق قارب صيد فلسطيني كبير قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال اقتربت من قارب صيد (لنش) وضخت كميات مياه كبيرة عليه، على بعد ميل داخل البحر في المساحة المسموح للصيادين العمل فيها، معتبرا ذلك تجاوزا "خطيرا" هدد حياة الصيادين على متن القارب، وكاد أن يتسبب بإغراق القارب وحرمان عشرات العائلات من قوت يومهم.

ولفت إلى أن قوات البحرية الصهيونية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم.

وحسب العمصي فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في القطاع؛ بسبب تراجع حجم الصيد اليومي، جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح فيها بالصيد.

ودعا، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، إلى الدفاع عن حقوق الصيادين الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحقهم.