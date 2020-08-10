الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

غزة- الرأي

اختتمت جمعية الأيدي الرحيمة الخيرية لرعاية الجرحى في قطاع غزة، مشروع الأضاحي الذي نفذته خلال أيام عيد الأضحى المبارك باستفادة 3 ألاف جريح من جرحى الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

وبين حسن أبو خليل المشرف على المشروع حرص جمعيته على إغاثة جرحى القطاع ومساعداتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأزمات والحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة.

وأوضح أن الجرحى المستفيدين تم اختيارهم من جميع محافظات قطاع غزة حسب الفئات المعمول بها في الجمعية معبرا عن شكره العميق لجميع المؤسسات الداعمة من الداخل والخارج وخصوصا الشعب الإندونيسي والشعب الجزائري وأهل الخير في تركيا.

ونوه أبو خليل أنه هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإغاثية والطبية التي تنفذها الجمعية باستمرار لخدمة جرحى القطاع موجها نداء استغاثة إلى المؤسسات الخارجية باستمرار دعمهم للجرحى من خلال البرامج المعمول بها من قبل جمعية الأيدي الرحيمة والتي أهمها برنامج الرعاية الصحية.