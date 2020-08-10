وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: زوارق الاحتلال حاولت إغراق قارب صيد كبير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد المقدسي محمد زغير عن الأقصى لـ6 شهور وكالة الرأي الفلسطينية مكتبة ديانا التابعة لبلدية غزة تفتتح دورة في مجال " المصطلحات الطبية " وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف غليك وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرافة شمال سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنفذ 114 جولة تفتيشية على المحال والأسواق بالمحافظات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة مالية على أسير من جنين وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خانيونس تعزز تعاونها مع كلية الزيتونة للعلوم والتنمية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تصدر إرشادات مهمّة للعائدين إلى غزة عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت" يشيد بتطور الأداء في المدرسة البريطانية الدولية بغزة
أخبار » انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

10 آب / أغسطس 2020 01:01

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح
الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

غزة- الرأي

اختتمت جمعية الأيدي الرحيمة الخيرية لرعاية الجرحى في قطاع غزة، مشروع الأضاحي الذي نفذته خلال أيام عيد الأضحى المبارك باستفادة 3 ألاف جريح من جرحى الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

 

وبين حسن أبو خليل المشرف على المشروع حرص جمعيته على إغاثة جرحى القطاع ومساعداتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأزمات والحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة.

 

وأوضح أن الجرحى المستفيدين تم اختيارهم من جميع محافظات قطاع غزة حسب الفئات المعمول بها في الجمعية معبرا عن شكره العميق لجميع المؤسسات الداعمة من الداخل والخارج وخصوصا الشعب الإندونيسي والشعب الجزائري وأهل الخير في تركيا.

 

ونوه أبو خليل أنه هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإغاثية والطبية التي تنفذها الجمعية باستمرار لخدمة جرحى القطاع موجها نداء استغاثة إلى المؤسسات الخارجية باستمرار دعمهم للجرحى من خلال البرامج المعمول بها من قبل جمعية الأيدي الرحيمة والتي أهمها برنامج الرعاية الصحية. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟