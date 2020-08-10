الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين غرب جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خزان مياه وبيتاً سكنياً في قرية فراسين بمنطقة يعبد غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه سعته 250 كوباً، كما هدمت بيتا سكنيا يعود للمواطن باسل فايز عمارنة ويؤوي 5 أشخاص، ومساحته 70 متراً.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل 10 أيام القرية وسلمت 36 إخطاراً، تقضي بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار القرية، على أن تنفذ عمليات الهدم خلال أيام.

ويسكن القرية نحو 200 نسمة وتقع بين بلدتي يعبد غرب جنين، وقفين بمحافظة طولكرم، واعتُمدت كقرية بقرارٍ من مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.