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البالونات تشعل أكثر من 15 حريقًا بمستوطنات الاحتلال قرب غزة

10 آب / أغسطس 2020 07:51

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فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أكثر من 15 حريقًا اندلعت في مناطق غلاف غزة منذ ساعات الصباح وذلك بعد سقوط بالونات حارقة.

وقالت الصحيفة أن حريقاً اندلع في أحراش "بئيري" وأتى على حوالي 400 دونم وسط سخط في صفوف المستوطنين.

في حين، نقل عن رئيس منتدى رؤساء مجالس الغلاف بأن ظاهرة البالونات الحارقة والمتفجرة عادت لتقض مضاجعهم داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حل عاجل للتوتر في الغلاف.

وأضاف بأنه يتوجب التعامل مع البالونات المتفجرة كالصواريخ مطالباً الحكومة بوضع الخلافات الحزبية جانباً وإيجاد رد أمني دائم لعشرات الآلاف من سكان الغلاف.

ودعا وزير التعليم "يوآف جالانت" الى تصفية مرسلي مطلقي البالونات والعودة لسياسة التصفيات.

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