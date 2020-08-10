72إصابة جديدة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

وكالات-الرأي:

أعلنت السفارة الفلسطينية في قطر، تسجيل 67 إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 886، منها 147 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و26 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

ولم تسجل اليوم أي حالة وفاة في صفوف أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم لتبقى عدد الحالات 209، بينما ارتفع عدد الاصابات بعد حالات اليوم إلى 4177 حالات، وارتفعت حالات التعافي إلى 1741 حالة.

وأوضحت السفارة في التقرير اليومي لوزارة الخارجية، أنه تم تسجيل 27 حالات تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً الى 702 حالة وسجل 8 حالات وفاة سابقة.