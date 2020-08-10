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المكتب الإعلامي الحكومي ينعى الإعلامي نافذ أبو حسنة

10 آب / أغسطس 2020 09:53

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غزة- الرأي:

نعى "المكتب الإعلامي الحكومي" بغزة، الإعلامي والكاتب الفلسطيني "نافذ أبو حسنة" الذي توفي إثر نوبة قلبية.

وقال المكتب في بيان له:" تلقينا والأسرة الإعلامية الفلسطينية بمزيد من الحزن والأسى خبر وفاة الزميل الإعلامي والكاتب نافذ أبو حسنة ،إثر أزمة قلبية حادة".

وأكد المكتب أن فقدان الراحل ابو حسنة يشكل خسارة فلسطينية وعربية كبيرة على صعيد المشهدين الثقافي والإعلامي، بوصفه علما من أعلام الحركة الاعلامية والثقافية تميز بالانتماء لفلسطين والحرص على قضايا الأمة، رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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