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تسجيل رقم قياسي… صياد يصطاد سمكة سلمون تزن 24 كغ

11 آب / أغسطس 2020 08:17

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حطم أحد سكان ولاية يوتا الأمريكية رقما قياسيا باصطاده سمكة ضخمة من فصيلة السلمون المرقط، تعرف باسم “التروتة”.
ووفقا لموقع “ABC 12” الإخباري، اصطاد تشانس سكوت سمكة السلمون التي تزن 24 كغ، أثناء ممارسة الصيد في إحدى بحيرات الولاية ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل عام 1988 في الولايات المتحدة، عندما تم صيد سمكة السلمون المرقط بوزن 23 كغ.
ووفقا للموقع قرر سكوت الاحتفاظ بسمكة السلمون المرقط.
الجدير بالذكر أنه تم اصطياد أثقل سمكة السلمون مرقط في العالم بوزن 32 كغ في آب / أغسطس 1995 في بحيرة “غريت بير” الواقعة في الإقليم الشمالي الغربي في كندا.

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