وكالة الرأي الفلسطينية أغرب حادثة سفر.. زوجة تصحب "رفات زوجها" في رحلتها الجوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا وكالة الرأي الفلسطينية العثور على كنز عمره 3 آلاف عام في اسكتلندا وكالة الرأي الفلسطينية تجهيز مركز الحجر الصحي بخانيونس لاستقبال المواطنين العائدين وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى فقدان أو زيادة الوزن المفاجئ؟ وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للأمهات للتغلب على مشاكل الصيف المزعجة مع الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل رقم قياسي… صياد يصطاد سمكة سلمون تزن 24 كغ وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق سهلة للوقاية من الأمراض"مش هتكلفك حاجة"
أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح للأمهات للتغلب على مشاكل الصيف المزعجة مع الأطفال

11 آب / أغسطس 2020 08:19

1
1

هناك بعض المشاكل الصحية الصيفية الشائعة التي قد يعاني منها الأطفال تشمل ضربة الشمس وحروق الشمس وغيرها، وهناك بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأطفال من الحرارة الحارقة والجفاف، وفقا لتقرير لصحيفة time news الهندية.

وأكد الدكتور سانتوش إن، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بـ أبولو كرادل الهندية أن هناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها في الحياة الواقعية وإنقاذ الطفل من هذه المشاكل المتعلقة بفصل الصيف.

الجفاف

هذه واحدة من أكثر الحالات الصحية المرتبطة بالصيف شيوعًا والتي يمر بها الأطفال يُنصح بإبقائها رطبة والتأكد من استمرار إعطائها السوائل.

تشمل بعض أعراض الجفاف الشفاه واللسان الجاف والغثيان والتعب والدوخة والساقين وتشنجات الذراعين ، ولعلاج ذلك يجب التأكد من تجربة أنواع مختلفة من "السوائل الصحية" على مدار اليوم، بما في ذلك عصير الليمون وماء جوز الهند والعصير الطازج.

ضربة الشمس

نظرًا لأن الأطفال لديهم بشرة حساسة للغاية ، فإنهم يبدأون في ظهور بثور حمراء (جلد محترق) عند تعرضهم للشمس.

زيت الصبار هو منتج تبريد ومهدئ للغاية لذلك ، ينصح بوضع جل الصبار على الجلد المحترق حتى يتعافى بسرعة، مع ضرورة منع الأطفال من الخروج خارج المنزل او الى الشاطئ  خلال ساعات الذروة ، أي بعد الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً مع ضرورة وضع  واقي الشمس على أجزاء الجسم المعرضة للشمس.

عدوى في العين

خلال فصل الصيف ، يمكن للحرارة الجافة مع حبوب اللقاح في الغلاف الجوي أن تجعل العين تبدو منتفخة وتسبب العدوى في حالة إصابة العين ، يبدأ الأطفال في فرك أعينهم مما قد يؤدي إلى المزيد من التهاب الملتحمة.

يجب أن يكون غسل اليدين بعد الخروج من الخارج  بعد الذهاب إلى الحمام قاعدة في المنزل تأكد أيضًا من نظافة يديك وغسلهما بعد تنظيف عين الطفل تأكد من غسل المناشف المستخدمة في المنزل بانتظام حتى لا تنتقل العدوى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟