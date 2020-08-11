ماذا يعنى فقدان أو زيادة الوزن المفاجئ؟

من وقت لآخر قد تلاحظ تقلبات في وزن جسمك، عندما تفكر في الأمر يمكنك عادةً العثور على تفسير ربما كنت تمارس القليل من التمارين أو تأكل أكثر، الوقت المناسب للقلق بشأن فقدان الوزن أو اكتسابه هو عندما لا يكون السبب واضحًا بسهولة، هذا هو الوقت الذي يجب عليك فيه زيارة الطبيب، وحسب ما ذكره موقع health فإن زيادة الوزن ، خاصة مع التقدم ​​في السن ، لا تكون عادةً نتيجة مشاكل طبية ، ولكنها نتيجة لعملية التمثيل الغذائي البطيئة ، إلى جانب انخفاض النشاط البدني" .

"وجاء بالموقعفي كثير من الأحيان ، ما نحتاج إلى القيام به لهذا النوع من زيادة الوزن هو خداع نظام الجسم لبدء عملية التمثيل الغذائي، عن طريق زيادة النشاط البدني اليومي وتناول كميات أقل بشكل متكرر".

وعندما يمضي الأشخاص فترات طويلة بين الوجبات ثم يتناولون وجبة كبيرة ، يتم إطلاق كمية أكبر من الأنسولين ، مما يعزز بدوره تخزين الدهون، وإن تناول الطعام بشكل متكرر مع اتخاذ خيارات صحية أكثر ، مثل تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة ، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا".

خلاف ذلك ، حتى عندما نأكل نفس الكمية التي تناولناها في الماضي ، سنحرق عددًا أقل من تلك السعرات الحرارية يوميًا ونزيد الوزن على مر السنين.

زيادة الوزن المصاحبة لقلة النشاط أو التقدم في السن أمر شائع ويحدث عادةً بشكل تدريجي ، ولكن قد تكون بعض التغييرات في الوزن مفاجئة ويصعب تفسيرهاو تتضمن بعض الأسباب الطبية لتغيير الوزن سواء زيادته أو نقصانه ما يلي:

1:مشاكل الغدة الدرقية ، مثل قصور الغدة الدرقية.

2:متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

3:احتباس السوائل من أمراض القلب أو الكلى.

4:الضغوطات النفسية مثل الاكتئاب و القلق.

5:تناول بعض الأدوية.

6:متلازمة كوشينج (اضطراب هرموني نادر).