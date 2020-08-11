وكالة الرأي الفلسطينية أغرب حادثة سفر.. زوجة تصحب "رفات زوجها" في رحلتها الجوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا وكالة الرأي الفلسطينية العثور على كنز عمره 3 آلاف عام في اسكتلندا وكالة الرأي الفلسطينية تجهيز مركز الحجر الصحي بخانيونس لاستقبال المواطنين العائدين وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى فقدان أو زيادة الوزن المفاجئ؟ وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للأمهات للتغلب على مشاكل الصيف المزعجة مع الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل رقم قياسي… صياد يصطاد سمكة سلمون تزن 24 كغ وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق سهلة للوقاية من الأمراض"مش هتكلفك حاجة"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا

11 آب / أغسطس 2020 08:23

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الخميس المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، لذا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟