الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية حيوية ووقود، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القرار صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

وحسب الاحتلال تسبب إطلاق البالونات الحارقة أمس، باندلاع 30 حريقًا في مناطق حرشية وزراعية، تقع في محيط 5 مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع: "نحال عوز" و"باري" و"علوميم" و"عين هشلوشا" و"كيسوفيم"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

وحملت سلطات الاحتلال، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية كل ما يحدث داخل قطاع غزة وخارجه تجاه أراضينا المحتلة، وهددت بـ"رد حازم وهجومي" .