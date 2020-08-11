وكالة الرأي الفلسطينية أغرب حادثة سفر.. زوجة تصحب "رفات زوجها" في رحلتها الجوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا وكالة الرأي الفلسطينية العثور على كنز عمره 3 آلاف عام في اسكتلندا وكالة الرأي الفلسطينية تجهيز مركز الحجر الصحي بخانيونس لاستقبال المواطنين العائدين وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى فقدان أو زيادة الوزن المفاجئ؟ وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للأمهات للتغلب على مشاكل الصيف المزعجة مع الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل رقم قياسي… صياد يصطاد سمكة سلمون تزن 24 كغ وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق سهلة للوقاية من الأمراض"مش هتكلفك حاجة"
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر

11 آب / أغسطس 2020 08:27

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية حيوية ووقود، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القرار صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

وحسب الاحتلال تسبب إطلاق البالونات الحارقة أمس، باندلاع 30 حريقًا في مناطق حرشية وزراعية، تقع في محيط 5 مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع: "نحال عوز" و"باري" و"علوميم" و"عين هشلوشا" و"كيسوفيم"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

وحملت سلطات الاحتلال، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية كل ما يحدث داخل قطاع غزة وخارجه تجاه أراضينا المحتلة، وهددت بـ"رد حازم وهجومي" .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟