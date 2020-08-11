المستشار عابد يزور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة- الرأي

زار المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في مكتبه، مع وفدٍ ضم كل من المستشار أشرف فارس الأمين العام للمجلس، والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمستشارين المناوبين في المحكمة العليا المستشار أشرف نصر الله والمدير العام للمحاكم المهندس ماهر الرفاتي.

وجاء ذلك لتهنئة عوض بعيد الأضحى المبارك، والاطلاع على آخر المستجدات والأوضاع في القطاع الحكومي، وفيما يخص القضاء لا سيما الترقيات .

وقد جرى خلال اللقاء الحديث عن أوضاع المحاكم في قطاع غزة واحتياجاتها من الموارد البشرية والقضاة، وحجم الخدمات التي تقدمها المحاكم لجمهور المتقاضين وحجم الإنجاز في النصف الأول من العام الحالي، والتحضير للعام القضائي الجديد في سبتمبر القادم .

من جانبه رحب الدكتور عوض بالحضور، مشيداً بأداء المحاكم و مؤكداً حرص حكومته على تحسين وتطوير المرافق الحكومية عامة ، ومرفق القضاء خاصة بما يساهم في تقديم أفضل خدمة لجمهور المتقاضين ويخدم الصالح العام.