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بينهم مواطن وزوجته وأبنائهم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم منزل النائب حسن يوسف

11 آب / أغسطس 2020 08:36

الضفة المحتلة – الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت منزل النائب الشيخ حسن يوسف (65 عامًا) بمدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة الخليل معظمهم من عائلة واحدة وهم: فيصل النجار، وزوجته مها، وأبناءهما محمد وموسى، عقب دهم منزلهم في بلدة يطا جنوبا، وتفتيشه، بينما اعتقلت الشاب عبد الفتاح أبو سل (24 عاما) على مدخل مخيم العروب شمالا.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت الأسير المحرر الشيخ محمد عمار أبو صالح من حي سطح مرحبا في رام الله، كما اعتقل الشاب لؤي يوسف دويكات من قلقيلية.

وذكرت أن قوات الاحتلال النائب بالمجلس التشريعي عن حركة حماس حسن يوسف بالبيرة وسلمته بلاغًا أمنيًا لمقابلة ضباط المخابرات، علمًا أنه لم يمض سوى أسابيع قليلة على الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

ومن طولكرم، اعتقل القوات الشقيقين حمزة وحسن أبو كاملة من بلدة عنبتا شرقًا، فيما اعتقلت الشابين فاروق بدير من مخيم عايدة، والشاب خالد سلهب من الكركفة في بيت لحم.

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