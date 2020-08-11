حماس: لا جدوى لوسائل ضغط الاحتلال أمام إرادة كسر حصار غزة

غزة – الرأي:

قالت حركة حماس إن كل وسائل الضغط والتهديد التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لم يعد لها أي جدوى أمام إرادة كسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، مساء الاثنين، أن إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة، وتهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لقطاع غزة، بأنه يأتي في إطار الضغط على القطاع وتضييق الخناق، وتشديد الحصار.

وأضاف القانوع: "من حق شعبنا أن يعيش بحياة عزيزة وكريمة على أرضه ويناضل من أجل رفع الحصار الظالم المفروض عليه منذ 14 عامًا".