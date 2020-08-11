النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2582)  الثلاثاء 11/8/2020

2004م إصابة ستة جنود صهاينة في عملية تفجير بين نقطتي تفتيش في الضفة.

2002م شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً مسلحاً على مستوطنة فحورة في غور الأردن أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح 3 آخرين.

1929م حاييم وايزمن يؤسس الوكالة اليهودية التي أنشأت في فلسطين عام 1922ماستناداً إلى المادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني الذي أدمج فيه وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.