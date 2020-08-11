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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2582) الثلاثاء 11/8/2020
أخبار فلسطينية
وفد فلسطيني موفد من عباس في بيروت للتضامن مع الشعب اللبناني سعد الياس
فلسطين: 7 حالات وفاة ومئات الإصابات بـ”كورونا”
رسائل تصعيدية من «حماس» بصواريخ تجريبية تجاه البحر
فتح معبر رفح الحدودي لثلاثة أيام
الزهار يناقش مع قيادة الشرطة إنجازات الجهاز ومشكلاته
"حماس" تدعو لهبة شعبية للدفاع عن "الأقصى"
مجلس الوزراء: لجنة وزارية ستبحث إنشاء بنية تحتية آمنة لشبكة ألياف ضوئية
الشيخ صلاح يحذر من مخطط لهدمه.. تصعيد اقتحامات الأقصى والمزيد من الإبعادات عنه
استنفار في الأقصى بعد الشك بوجود جسم طائر مشبوه
فلسطينيون عالقون بالسودان يناشدون لإعادتهم لغزة بأسرع وقت
المتطرف غليك يقود اقتحاما جديدا للأقصى
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم
غانتس يؤكد عزم إسرائيل منع تأسيس فرع لـ«حزب الله» في سوريا
نتنياهو يرفض مهلة الـ24 ساعة التي حددها جانتس لتمرير مشروع قانون تأجيل الميزانية
أربعة سيناريوهات لأزمة ائتلاف نتنياهو وغانتس
نتنياهو يهدد حماس ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة لانشغالات ترامب
الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و841 إصابة جديدة بكورونا
غانتس يأمر بتقديم طلب عقد جلسة أخرى لهدم منزل الأسير أبو بكر
اخبار دولية
بعد ثمانية أشهر.. إصابات كورونا بالعالم تتخطى الـ 20 مليون
فيديو : لحظة مغادرة ترامب من المؤتمر بعد اطلاق النار خارج البيت الابيض
(محدث) الجامعة العربية تنظم ملتقى قادة الإعلا ..
القنصل البريطاني السابق في القدس: نتنياهو يسع ..
أخبار عربية
انفجار بيروت: عدد القتلى يتجاوز 200 شخص والاحتجاجات مستمرة
"حقوق الإنسان" المنبثقة عن التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
خفض حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل بعد نتنياهو ستبقى في جوهرها كما كانت مؤيدة للاحتلال والضمّ
أوتشا” ترصد هدم الاحتلال 30 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين وتشريد 140 مواطنا.. وبلدية…
دعوات لـ “هبة شعبية” للتصدي.. قوات الاحتلال تواصل الاعتقالات وهدم المنازل وتصادر معدات…
رسائل نارية خشنة” بين غزة وتل أبيب تهدد بعودة التوتر وإنهاء الهدوء على…
تقرير فلسطيني: الاحتلال يصعّد حملات الاعتقال و4 أطفال استشهدوا منذ بداية 2020
حماس تطلق مجموعة صواريخ تجريبية من قطاع غزة
الشرق الأوسط
رسائل تصعيدية من «حماس» بصواريخ تجريبية تجاه البحر
الخليج الإماراتية
467 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. و69 بهونج كونج
الأهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من جنين ونابلس وأريحا
الشروق المصرية
المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع هدم منزل مهاجم فلسطيني
هيئة الأسرى الفلسطينية تندد بدعوات إسرائيلية لتصنيفها منظمة إرهابية
الغد الأردنية
حماس تطلق مجموعة صواريخ تجريبية من غزة مهددة باستهداف الاحتلال
8 قرى فلسطينية مُهدّدة بالهدم والإخلاء لأغراض الاستيطان
فتح معبر رفح الحدودي لثلاثة أيام
فلسطين: 467 إصابة بكورونا
محكمة إسرائيلية تنظر نزع ملكية 8 قرى فلسطينية
غزة: محاولات لإحياء فن “الفسيفساء”
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور "غلاف غزة" يشتعل بالحرائق.. كم عددها منذ الصباح؟!
محدث بالفيديو والصور غزة تستعد لاستقبال آلاف العالقين .. ما هي الإجراءات؟!
جندية يجدد استقالته من غزة الرياضي
الأسير ماهر الأخرس يدخل أسبوعه الثالث من الإضراب عن الطعام
الاحتلال يجدد إبعاد المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الأقصى
الاحتلال يستولي على مضخات مياه ويستدعي مواطنًا من بيت أمر
الاحتلال يُبعد المقدسي محمد الزغير عن الأقصى 6 أشهر
المجمع الدعوي: إقامة “صلاة سبت” لليهود في دبي خيانة وتطبيع
القدس المحلية
وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
حماس: إغلاق كرم أبو سالم يهدف للضغط على غزة
الاحتلال يقرر منع إدخال مواد البناء لغزة
108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة
تقرير: الضم الصامت.. إسرائيل تستولي على 6011 دونماً من أراضي المواطنين بالقوانين العنصرية
نابلس: القبض على شاب وشقيقته بتهمة سرقة ملابس وأحذية من محل
اعتقال أسير محرر خلال رحلة في الخضيرة
شرطة نابلس تضبط أوراقًا نقدية مزيفة
15 حريقًا في غلاف غزة منذ الصباح
أهالي دير طريف وآل الشيخ: هدفنا تحديد القاتل ولا نقبل أن نكون فوق القانون
انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية نهضة لتنمية المرأة والطفل
الخارجية: 72 إصابة جديدة في صفوف الجالية حول العالم
الحياة الجديدة
نتنياهو عن الضم: ربما قريبا.. حاليا المسألة ليست ضمن أولويات ترامب
الاحتلال يصعد من هجمته على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي خلال الشهرين
الهدمي: ارتفاع خطير بأعداد المصابين "بكورونا" في القدس
الأيام
»"المسعودية".. إرث تاريخي شمال نابلس يواجه خطر الاستيطان
»"الأوقاف" استنفرت بعد الاشتباه بجسم طائر في سماء الأقصى
» ثلاث إصابات خطيرة برصاص المستوطنين شرق رام الله
»تواصل إطلاق البالونات الحارقة من غزة واشتعال حرائق في مستوطنات "الغلاف"
وكالة صفا
الاحتلال يسلم القيادي حسن يوسف تبليغًا لمراجعة مخابراته
قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من بيت لحم وطولكرم
شرطة الاحتلال تعتقل مواطنا من جنين داخل أراضي الـ
حماس والجهاد: لن نستسلم للحصار وسنكسره بإرادتنا
اشتية يؤكد على سيادة النظام وحماية القانون
الاحتلال يجرف أراضي زراعية جنوب قلقيلية
الاحتلال يصادر جرافة شمالي سلفيت
قوات الاحتلال تهدم قرية فراسين جنوبي جنين
منتدى الإعلاميين يشيد بانتصار مؤسسات فلسطينية ضد انحياز قناة إيطالية
وكالة الرأي الفلسطينية
اندلاع مواجهات واعتقال شابين من بيت لحم
الداخلية تنشر كشف المسافرين المغادرين ليوم غدٍا الثلاثاء
المكتب الإعلامي الحكومي ينعى الإعلامي نافذ أبو حسنة
حصيلة اقتحامات الأقصى ومنع الأذان بالمسجد الأبراهيمي خلال شهرين
72إصابة جديدة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة كورونا الإثنين10أغسطس
المحكمة العسكرية تمهل المتهم سماعنة عشرة أيام لتسليم نفسه
المستشار عابد يزور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
فلسطين اليوم
وفاة الشاب "أسامه ماضـي" 19 عامـا سكان الشابورة برفح غرقًا في بركة زراعية
بعد قرار منع إدخال مواد البناء ..الاحتلال يغلق كرم أبو سالم
الغول يوضح سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في القدس
هآرتس: مسؤول في حماس اكد ان البالونات تحمل رسائل لإسرائيل والوسطاء
مؤسسات وأطر صحفية تنعي الإعلامي المخضرم نافذ أبو حسنة
اندلاع 25 حريقاً في المستوطنات المحاذية لغزة بفعل البالونات
سما نيوز
نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005
مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين
الاحتلال الاسرائيلي يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة
مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح
إصابة نجم المنتخب الفلسطيني "محمود وادي" بــ كورونا
"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن تفاصيل دفعة مالية جديدة من المساعدات الشهر المقبل
نابلس: القبض على شاب وشقيقته بتهمة سرقة ملابس وأحذية من محل
الحكم على أسيرَين وتأجيل محاكمة آخرين
عرب 48
كورونا: وفاة جديدة في الخليل و108 إصابات بالقدس المحتلّة
غزة تُعاني بظلّ كورونا؛ حالة "العجز الدوائي تعدّت الخط الأحمر
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإبعادات للمقدسيين عن المسجد
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وفاة مواطن من يطا متأثرا بإصابته بفيروس "كورو ...
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- 11آب (أغسطس
- 2004م إصابة ستة جنود صهاينة في عملية تفجير بين نقطتي تفتيش في الضفة.
- 2002م شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً مسلحاً على مستوطنة فحورة في غور الأردن أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح 3 آخرين.
- 1929م حاييم وايزمن يؤسس الوكالة اليهودية التي أنشأت في فلسطين عام 1922ماستناداً إلى المادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني الذي أدمج فيه وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.