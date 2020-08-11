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وفاة فتاة مصابة بـ"كورونا" داخل مستشفى برام الله

11 آب / أغسطس 2020 10:22

توفيت صباح اليوم الثلاثاء، فتاة بالعشيرنيات من عمرها من سكان مدينة رام الله متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بكورونا.

وأوضح البيتاوي أن الفتاة 21 عاما وهي من سكان رام الله، وصلت، مساء الإثنين، إلى المستشفى ونسبة الأكسجين بالدم أقل من 50 وارتفاع درجة الحرارة والرئتين متليفة وتبين أنها مصابة بكورونا.

وذكر أن الشابة كانت تعاني من الروماتيزم منذ سنوات وتتعالج من المرض ولديها ضعف في المناعة.

وسجلت وزارة الصحة في رام الله أكثر من 110 وفيات بالفيروس، وأكثر من 19 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 11 ألفا، في جمع المحافظات.

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