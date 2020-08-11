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إغلاق مدارس بجنين ونابلس بعد إصابة أحد الطلبة بـ"كورونا"

11 آب / أغسطس 2020 10:26

قررت مديرية صحة جنين، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في قباطية، إغلاق مدرسة الشهيد أبو جهاد الثانوية في عرابة، بعد اكتشاف إصابة أحد طلاب المدرسة بفيروس كورونا.

وقال مدير مديرية صحة جنين، وسام صبيحات، إن المصاب من سكان مخيم فحمة جنوب جنين، وأخذ قرار الإغلاق بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وستباشر طواقم الطب الوقائي، بإجراءات الفحوصات الوقائية للمخالطين سواء في محيط عائلة المصاب أو في المدرسة.

ودعا صبيحات، العاملين والمعلمين والطلاب للالتزام بالحجر المنزلي حتى إجراء كافة الفحوصات المطلوبة

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس، أمس الإثنين، عن، إغلاق مدرسة بيت أمرين الثانوية للبنات، عقب اكتشاف إصابة إحدى طالبات الثانوية العامة بالفيروس، وتقرر بناء على تعليمات وزارة الصحة حجر كافة الطالبات المخالطات وهيئة التدريس.

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