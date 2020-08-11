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الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان

11 آب / أغسطس 2020 10:49

القدس المحتلة – الرأي:

هدمت جرافات وآليات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، بناية سكنية مكونة من ثلاث شقق تعود لعائلة الطحان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال اقتحمت حي واد قدوم بسلوان، وفرضت طوقا عسكريا محكما حول البناية السكنية، وأمهلت عائلة الطحان وقتا قصيراً لتفريغ محتويات منازل عائلات الأخوة: وائل، وعلاء، ونادر الطحان، قبل أن تدمر آلياتها البناية بالكامل.

وأفادت بأن طواقم من بلدية الاحتلال ترافقها قوات من الشرطة المدججة بالسلاح والآليات الثقيلة اقتحمت في ساعات الصباح الباكر مبنى عائلة الطحان في حي واد قدوم بسلوان، وحاصرته ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ثم أمرت سكانه بإخلائه على الفور، تمهيدا لهدمه، بعد قرار محكمة الاحتلال بهدمه خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وتعيش عائلات وائل وعلاء ونادر طحان في هذا المبنى الذين نفدت كل محاولاتهم في الحفاظ على منازلهم ومنع عملية هدمها.

وقال أحد أفراد العائلة إن البناية قائمة منذ عام 1990، وبدأت بلدية الاحتلال بملاحقة العائلة، وأصدرت قرارات الهدم، في الوقت الذي رفضت فيه كل محاولات الترخيص التي تقدمت بها العائلة، وفرضت على الأخوة الطحان غرامات مالية "مخالفة بناء دون ترخيص"، بأكثر من ربع مليون شيقل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أجبرت مساء يوم أمس، المواطن المقدسي إبراهيم صيبعة على هدم منزله، تحت وطأة التهديد وفرض الغرامات المالية الباهظة.

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