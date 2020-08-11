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"إسرائيل" تتخطى الصين بإصابات "كورونا"

11 آب / أغسطس 2020 11:08

أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، أن "إسرائيل" تخطت الصين بالإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، لتبلغ الحصيلة حتى اللحظة 84722 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس فيها في آذار/مارس الماضي.

ومقارنة لحصيلة الإصابات ما بين "إسرائيل" والصين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ "كورونا" في الصين 84668 حالة، بعد تسجيل 49 إصابة أمس الاثنين، بينما حصيلة الوفيات بقيت دون تغيير 4634.

وفي "إسرائيل"، أفادت وزارة الصحة بأن إجمالي الإصابات النشطة 25105، وذلك بعد تسجيل 1419 إصابة، أمس، بينما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 613.

ويرقد في مستشفيات الاحتلال 881 مصابا بينهم 388 وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما يخضع 112 مصابا للعلاج المكثف، بعد أن تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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