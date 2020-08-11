الصحة: أتممنا جهوزية فرقنا الصحية لاستقبال العائدين

غزة-الرأي

أكدت وزارة الصحة أنها أتمت جهوزية فرقها الصحية والطبية لاستقبال العائدين عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة، وذلك بما يعزز السلامة العامة للمواطنين و يحافظ على الوقاية من انتقال فيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات رامي العبادلة، إن الفرق الصحية المدربة تم توزيعها على المعبر وفي مستشفى العزل ومرافق الحجر الصحي للتأكد من سلامة الإجراءات منذ اللحظة الأولى لوصول المسافرين وحتى وصولهم للمراكز المخصصة لهم.

وحول تفاصيل الاجراءات المعمول بها، ذكر العبادلة أنه سيتم العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم العمل بها مسبقاً على المعبر على صعيد الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات، إلى جانب اجراء فحص طبي أولي وسريع منذ وصول المواطنين العائدين إلى قطاع غزة وذلك بهدف فرز الحالات وتوزيعها على مراكز الحجر أو مستشفى العزل في حال ثبتت الاصابة.

كما سيتم وفقاً للعبادلة تصنيف العائدين لعدة فئات، بحيث يتم استضافة العائلات والمرضى وكبار السن والنساء بمراكز حجر خاصة، فيما سيتم استضافة الشباب بمراكز حجر أخرى.

ودعا المواطنين العائدين إلى غزة للتقيد بكافة إجراءات الوقاية والسلامة في طريق عودتهم، والالتزام بالإرشادات التي تم إعلانها من قبل الجهات المختصة؛ حرصاً على السلامة العامة.

كما دعا إلى ضرورة تنبه كافة المواطنين في قطاع غزة، واتباعهم لإجراءات السلامة والوقاية في ظل عودة العالقين، واحتمالية وجود إصابات بالفيروس في صفوف العائدين.