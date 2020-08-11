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الصحة تؤكد على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لاستضافة العائدين

11 آب / أغسطس 2020 11:45

الصحة تؤكد على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لاستضافة العائدين
الصحة تؤكد على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لاستضافة العائدين

غزة- الرأي

أكد مسؤول مراكز الحجر الصحي في وزارة الصحة د. معتصم صلاح، أن الطواقم الصحية على اتم الاستعداد لاستقبال الاعداد الكبيرة من العائدين عبر معبر رفح البري الى قطاع غزة، لافتا أن الوزارة تبذل مزيدا من الجهد في هذا المسار تحسبا لزيادة القدرة الاستيعابية لهذه الأعداد، والذي من المحتمل إصابة عدد كبير منها بفيروس " كورونا".

وأوضح د. صلاح ان الوزارة تبذل جهدا واسعا في زيادة القدرة للتعامل واخذ اقصى درجات الوقاية والسلامة للتعامل مع المصابين، منوها الى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك اهمها اجراء فحص طبي أولي سريع منذ وصول المواطنين العائدين إلى قطاع غزة وذلك بهدف فرز الحالات وتوزيعها على مراكز الحجر أو مستشفى العزل في حال ثبتت الإصابة، وتجهيز مكان للمصابين بقدرة سريرية تبلغ (300) سرير للحالات المصابة.

 وذكر أنه يتم اخذ عينة مخبرية PCR للحالات للتأكد من اصابتها بالفيروس، مشيرا إلى تخصيص أماكن خاصة للمخالطين بالمصابين في محاولة جادة لتقليل دائرة العدوى، وتخصيص مكان لفئة المرضى مجهز بعشرة اسعافات لنقل الحالات، وتخصيص قسم في كل مستشفى للحالات التي بحاجة إلى رعاية خاصة وتدخل علاجي في كل مستشفى.

ولفت د. صلاح ان الفرق الصحية (أطباء، تمريض، طواقم امنية، عمال نظافة) خضعت للتدريب والتأهيل المكثف لكيفية التعامل مع المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرا الى توزيع دليل إجراءات على الطواقم العاملة في مراكز الحجر الصحي لتحديد المهام المطلوبة منهم.

وأضاف " انه تم تعزيز أماكن الحجر الصحي بفرق لمكافحة العدوى، وتكثيف الرقابة على سلامة الإجراءات التي تتم داخل مراكز الحجر الصحي، إضافة الى حوسبة البرامج الالكترونية لمتابعة جميع المعلومات الخاصة بكل حالة (المكان، والعمر، والاحتياجات)".

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