قوافل الخير توزع "3 خراف" علــى العائلات الفقيرة في غــزة

غزة-الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير،اليوم مشروع ذبح وتوزيع لحوم "3 خراف" على العائلات الفقيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

بدوره، قـال مدير الجمعية علي المغربي:" تم بحمد الله ذبح وتوزيع 3 خراف على (80) عائلة مستورة في غزة، بتبرع من أهل الخير، كصدقة عن موتاهم".

وأشار الى أن هذا العمل الخيري ساهم في ادخال البهجة والسرور على العائلات الفقيرة، التي دعت الله عزل وجل أن يتقبله وأن يجعله في ميزان حسنات من قدم وتبرع.

ودعا المغربي أهل الخير لمزيد من الصدقات والتبرعات التي تفرح المحتاجين في قطاع غزة خاصة في ظل الأعداد المتزايدة للفقراء والمحتاجين بسبب الحصار.