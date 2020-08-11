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الصحة تستنفر كوادرها الطبية لاستقبال الوافدين الجدد عبر معبر رفح

11 آب / أغسطس 2020 01:10

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غزة-الرأي

أكد رئيس لجنة الطوارئ بغزة د. محمد أبو سلمية أن وزارة الصحة استنفرت كافة كوادرها الطبية لاستقبال الوافدين الجدد عبر معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين وذلك وفق الخطة العامة للوزارة وضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

وأوضح د. أبو سلمية أنه تم افتتاح مركزين للحجر الصحي الاحترازي في المحافظة الوسطى وفي محافظة خانيونس بعد تهيئتهم ليكونا بديلا عن المدارس والفنادق التي تم اخلاؤها حرصا على بدء العام الدراسي في وقته المحدد.

ودعا كافة المواطنين العائدين والمغادرين من قطاع غزة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واتباع الارشادات التي تم اعلانها حرصا على سلامة الجميع.

وبين د. أبو سلمية أن كافة العائدين سيخضعون للفحص الحراري وفحص دم سريع بالمعبر لمعرفة من يعانون من حرارة أو التهاب رئوي.

ونوه أنه لم يحدث أي تغيير على فترة الحجر الصحي للعائدين في قطاع غزة مؤكدا أن البروتوكول المعتمد في وزارة الصحة يتمثل في إخضاع كافة العائدين إلى قطاع غزة للحجر الصحي مدة (21) يومًا قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية.

وأشاد ابو سلمية بجهود الطواقم الصحية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال العائدين في مستشفى العزل ومراكز الحجر الصحي، لافتا إلى أن المستشفى مجهز ب 200 سرير موزعة على ثمان أقسام.

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