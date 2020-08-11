الاحتلال يهدم خيم سكنية في الخليل ويخطر بهدم بركسات أغنام ببيت لحم

الضفة المحتلة – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خيمتين سكنيتين في قرية الفخيت، وخربة مغاير العبيد، بمسافر يطا جنوب الخليل، وأخطرت بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم .

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت قرية الفخيت، وهدمت خيمة سكنية يقطنها المواطن جميل محمود رباع العمور برفقة عائلته المكونة من 4 أفراد، واستولت عليها، عقب تخريب السياج والأسلاك الشائكة المحيطة بأرض المواطن رائد محمد سالم العمور في القرية ذاتها.

وأفادت بأن الاحتلال اقتحم خربة مغاير العبيد، وهدم خيمة المواطن صلاح شحادة سلامة مخامرة التي يقطنها وعائلته، واستولى عليها.

وناشد المواطنون بمسافر يطا، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.

كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بركسات لتربية الأغنام والمواشي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وبين مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة العربدية شمال البلدة وقامت بإخطار بركس بالهدم يعود للمواطن فؤاد العروج، على أن يقوم بالهدم بنفسه، والا سيقومون بذلك وعلى نفقته الخاصة، وسيتم ملاحقته قانونيا.

كما هددت قوات الاحتلال عددا من المزارعين في منطقة العربدية، بعدم الدخول الى أراضيهم واستصلاحها، عرف من بينهم المواطن حسن الصباح الذي تم استدعاؤه لمقابلة المخابرات في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".