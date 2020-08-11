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لجنة الطوارئ: مركز الحجر الجديد مهيأ لاستقبال 350 شخص من العائدين

11 آب / أغسطس 2020 02:13

لجنة الطوارئ: مركز الحجر الجديد مهيأ لاستقبال 350 شخص من العائدين
لجنة الطوارئ: مركز الحجر الجديد مهيأ لاستقبال 350 شخص من العائدين

غزة- الرأي

أكد رئيس لجنة الطوارئ الفرعية الصحية بالمحافظة الوسطى د. كمال خطاب، على جهوزية الطواقم الصحية والادارية لاستقبال العائدين عبر معبر رفح البري في مركز الحجر الصحي بالمحافظة الوسطى .

وقال د. خطاب : " أن مركز الحجر الجديد مهيأ وبشكل متكامل لاستقبال 350 شخص من العائدين خلال فترة عمل معبر رفح والتي بدات منذ صباح اليوم .

وأشار الى أن لجنة الطوارئ الفرعية الصحية بالمحافظة في حالة انعقاد مستمرة للوقوف على كافة التفاصيل واتمام التجهيزات الطبية بالمركز لتقديم الرعاية الصحية للمستضافين خلال فترة الحجر الممتدة لـ21 يوم .

وأضاف د. خطاب ان المركز يشرف عليه طاقم طبي مكون من طبيب مختص و٢ من كادر التمريض قابل للزيادة وفق الأعداد التي سيتم استضافتها .

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