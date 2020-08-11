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الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

11 آب / أغسطس 2020 02:17

زيارة رئاسة الكتلة الإسلامية لنقابة المعلمين 11.8.2020
زيارة رئاسة الكتلة الإسلامية لنقابة المعلمين 11.8.2020

غزة- الرأي

زار وفد من قيادة الكتلة الإسلامية برئاسة م. محمد فروانة رئيس الكتلة وأعضاء الهيئة الإدارية مقر نقابة المعلمين الفلسطينيين في قطاع غزة، استقبل الوفد أ. خالد المزين نقيب المعلمين في قطاع غزة.

جاءت هذه الزيارة في إطار استثمار كافة الجهود لتقديم الدعم والمساندة للمسيرة التعليمية وتذليل كافة المعيقات أمام الطلاب، وقال م. محمد فروانة " نحن اليوم نبحث عن كل جزء في المنظومة التعليمية للتعاون والمساهمة في مساعدة الطلبة للمضي في مسيرتهم التعليمية، ونقابة المعلمين تعتبر من أهم أجزاء المنظومة التعليمية بعد وزارة التربية والتعليم فهي الحاضنة الأساسية للمعلمين".

وأكد فروانة أن العمل يجري بشكل مميز مع وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتناغم نابع من باب الحرص على العمل على تقديم كل ما هو قيم ومفيد للطلاب.

وأوضح فروانة بأنه قد تم الاتفاق على التعاون بين الكتلة الإسلامية ونقابة المعلمين في تنفيذ الأنشطة المنهجية واللامنهجية بحيث لا تتعارض مع خطة الوزارة وخطة النقابة، وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع الخدماتية والتثقيفية ستنفذ خلال هذا الفصل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.

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الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

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