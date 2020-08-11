حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات إغلاق كرم أبو سالم

غزة- الرأي:

حملت حركة حماس اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي كافة النتائج والتداعيات المرتبة على إغلاقه معبر "كرم أبو سالم" التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال البضائع للقطاع.

واعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان له، منع الاحتلال دخول البضائع إلى غزة سلوكاً عدوانياً، وإمعانا في الجريمة بحق مليونَي فلسطيني في القطاع.

وشدد برهوم على "أن من حق أبناء شعبنا وأهلنا في غزة التعبير عن حالة الغضب، وإسماع صوتهم مجددًا إلى العالم، الذي لم يحرك ساكنًا إزاء استمرار هذه المعاناة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وأضاف "أن الفعل الشعبي واستخدام أدوات وأشكال النضال للتعبير عن حالة الغضب والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار أمرا طبيعيا، ونتيجة طبيعية لسياسات الاحتلال العدوانية، وإحكام حصاره لقطاع غزة.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية التي لن تقبل بفرض هذا الواقع على أهلنا في غزة، لن تتخلى عن واجبها ودورها الوطني والقيمي والأخلاقي تجاه شعبنا وحماية مصالحه.