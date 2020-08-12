الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الخميس حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، لذا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.