الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من رام الله، وهم: عزمي سفيان شريتح، وموسى لدادوة، ومحمد وشقيقه سيف لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمالًا، وعبد العزيز صبح، وجلال عبد المعز من سلواد شرقًا، وذلك بعد أن داهمت قوات الاحتلال منازل ذويهم وفتشتها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة قفين، وهما: مصطفى يوسف مصطفى طعمة (40 عاما)، وعماد ابراهيم أسعد طعمة (48 عاما)، وهو أسير محرر أمضى أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد عبد الهادي شمروخ (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة.