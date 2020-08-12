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العمادي: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل مستمرة

12 آب / أغسطس 2020 08:47

السفير العمادي
السفير العمادي

الدوحة – الرأي:

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، إن مساعدات دولة قطر للأشقاء في قطاع غزة هي للتخفيف من آثار الحصار المفروض على أشقائنا في القطاع.

وذكر العمادي لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الاتصالات مع جانب الاحتلال الإسرائيلي ليست شيئًا جديدًا بل هي إجراء مستمر.

وأشار إلى أن تلك الاتصالات تأتي في إطار تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، مبينًا أن إدخالها يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر.

وشدد العمادي على أن قطر ستستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل مساعدته للخروج من أزماته ورفع الحصار عنه.

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