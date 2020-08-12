وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على "الكرش" وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصعيد الاحتلال لن يثنينا عن وضع حد لحصار غزة وكالة الرأي الفلسطينية غدة درقية ولا أنيميا.. اعرف أسباب النعاس المستمر وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية صفقات لاعبي الداخل الفلسطيني مرشحة للغياب عن المشهد الكروي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية نقاش مع رئيس ريال مدريد حسم مصير زيدان مع الفريق وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا يضرب نادي" الخفافيش" الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة غارات إسرائيلية على غزة دون وقوع إصابات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ومواصلة المقاومة

حماس: تصعيد الاحتلال لن يثنينا عن وضع حد لحصار غزة

12 آب / أغسطس 2020 08:52

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه، التي لن تثني شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق النضال والكفاح دفاعا عن حقوقه وحريته، ووضع حد لمعاناة غزة وحصارها.

وأكد برهوم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ 14 عاما بهدف تدمير حياة سكانه وعزلهم جغرافيا واجتماعيا وسياسيا لا يمكن القبول به أمرا واقعا، ولن يستمر السكوت عليه.

وأوضح أن الاستهداف المستمر لغزة يأتي ضمن السياسة العدوانية الشاملة على كامل بلادنا فلسطين، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام "48"، ما يحتم على الكل الفلسطيني، رسميا وشعبيا وفصائليا، تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمخططات الاحتلال، والدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟