وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على "الكرش" وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصعيد الاحتلال لن يثنينا عن وضع حد لحصار غزة وكالة الرأي الفلسطينية غدة درقية ولا أنيميا.. اعرف أسباب النعاس المستمر وكالة الرأي الفلسطينية العمادي: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية صفقات لاعبي الداخل الفلسطيني مرشحة للغياب عن المشهد الكروي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية نقاش مع رئيس ريال مدريد حسم مصير زيدان مع الفريق وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا يضرب نادي" الخفافيش" الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة غارات إسرائيلية على غزة دون وقوع إصابات
أخبار » الأسرة و المجتمع

مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على "الكرش"

12 آب / أغسطس 2020 08:56

مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على "الكرش"
مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على

يصف العلماء “الكرش” باسم الدهون الحشوية، التي تعد أكثر من مجرد دهون عميقة مخزنة في تجويف البطن.

وأشار العلماء، وفقا لما نشره موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن خطورة تلك الدهون، أنها تحيط بالأعضاء الداخلية للبطن مثل الأمعاء والكبد، كما أنها تخزن تحت الجلد ما تشكل قلقا تجميليا.
ويمكن أن يتسبب الكرش أو الدهون الزائدة في البطن بعدد من المشاكل الصحية أبرزها جاء كالآتي:
– داء السكري من النوع 2
– النوبات القلبية وأمراض القلب
– سكتة دماغية
– ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول
– سرطان الثدي
– مرض الكبد الدهني
– سرطان قولوني مستقيمي
– الربو
– التهاب البنكرياس
– مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف
– زيادة خطر الوفاة المبكرة.
أما عن أسباب ظهور الكرش، فيؤكد العلماء أن العادات الغذائية السيئة قد تكون السبب الرئيسي، مثل تناول كميات كبيرة من السكر والأطعمة الدهنية والمشروبات المحلاة، وقلة ممارسة الرياضة، وارتفاع مستويات التوتر وقلة النوم.
قال الخبراء إن جينات الشخص قد تلعب أيضًا دورًا في تطوير الحالات المرتبطة بالسمنة.
وتشير الأبحاث إلى أن النساء تميل إلى اكتساب دهون البطن مع تقدمهن في السن بسبب انخفاض مستوى هرمون الإستروجين، مما قد يؤثر على توزيع الدهون في الجسم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟