4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن (4500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف فروانة في تصريح له أن 86% من الأسرى هم من الضفة الغربية، و6% من قطاع غزة، و8% من القدس ومناطق 48.
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12 آب / أغسطس 2020 09:38
غزة- الرأي
قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن (4500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف فروانة في تصريح له أن 86% من الأسرى هم من الضفة الغربية، و6% من قطاع غزة، و8% من القدس ومناطق 48.
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