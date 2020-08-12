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4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

12 آب / أغسطس 2020 09:38

أسرى داخل أحد سجون الاحتلال
أسرى داخل أحد سجون الاحتلال

غزة- الرأي

قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن (4500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف فروانة في تصريح له أن 86% من الأسرى هم من الضفة الغربية، و6% من قطاع غزة، و8% من القدس ومناطق 48.

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