4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن (4500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف فروانة في تصريح له أن 86% من الأسرى هم من الضفة الغربية، و6% من قطاع غزة، و8% من القدس ومناطق 48.