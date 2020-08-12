النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) الأربعاء 12/8/ 2020

أخبار فلسطينية

· إسرائيل تصعد العقوبات ضد غزة وتغلق المعبر التجاري ودعوات لعودة “الاغتيالات”.. وحماس ترد:…

· حماس": عدوان الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة المقاومة وإنهاء الحصار

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أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

التعاون الإسلامي” تبدي قلقها من ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وفرض “العقوبات الجماعية”

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« بالونات غزة» تشعل حرائق المستوطنات

المصريون يقبلون بكثافة على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ

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الشروق المصرية

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من جنين ونابلس وأريحا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

· السيطرة على حريق في محلات للمواد الغذائية بغزة

هآرتس: إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة منعًا للتصعيد

العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

وكالة الراي

وكالة صفا

سما نيوز

فلسطين اليوم

· لن نسمح بفرض الحصار كأمر واقع يمكن التعايش معه

عرب 48

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وكالة وفا

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12 آب (أغسطس)

· 2004م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني معززة بالدبابات والجرافات في مدينة رفح وهدمت منزلاً بعد تشريد أصحابها

· 2001م إصابة إسرائيلياً في عملية استشهادية بمدينة حيفا داخل فلسطين المحتلة عام 1948م وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها الشهيد محمد محمود بكر نصر من بلدة قباطية قضاء جنين.

· 1994 م اشتباك مسلح في القدس المحتلة, يسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الاسرائيلية واستشهاد مقاومين فلسطينيين.

· 1976 م وقوع مجزرة تل الزعتر في لبنان، والتي قتل فيها قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني على يد الميليشيات المسيحية بمشاركة ودعم القوات السورية في لبنان.

· 1976م القوات الانعزالية والمرتزقة تهاجم مخيم "تل الزعتر" من مختلف المحاور وبمختلف أنواع الأسلحة، ومقاتلو المخيم يتصدون للهجوم، وفي نفس الوقت تقوم مدفعية القوات المشتركة الفلسطينية اللبنانية من مواقع أخرى بقصف المواقع الانعزالية في الدكوانة والقلعة دير مارروكز وحرش ثابت والمصانع.