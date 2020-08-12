النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) الأربعاء 12/8/2020
أخبار فلسطينية
· منظمة التحرير توجه “نداء عاجلا” للأمم المتحدة لتوفير الحماية للاجئين ودعم “الأونروا”
· هيئة شؤون الأسرى ترفض محاولات الاحتلال الرامية لوسمها بـ “الإرهاب”
· إسرائيل تصعد العقوبات ضد غزة وتغلق المعبر التجاري ودعوات لعودة “الاغتيالات”.. وحماس ترد:…
· حماس": عدوان الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة المقاومة وإنهاء الحصار
· البزم: مغادرة 396 مواطناً ووصول 85 عائداً حتى الآن عبر معبر رفح
· كورونا في الضفة والقدس: 3 وفيات و476 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
· الاحتلال يهدد بإلغاء مساحة الصيد ومنع الوقود عن غزة
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أخبار إسرائيلية
· نتنياهو يتهم مندلبليت باستباحة دمه وعائلته
· الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1091 إصابة جديدة بكورونا
· مخاوف من "انتشار خفي" لكورونا في إسرائيل
· "كاحول لافان" لن يصوت على منع تشكيل نتنياهو حكومة
اخبار دولية
- التعاون الإسلامي” تبدي قلقها من ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وفرض “العقوبات الجماعية”
الأخبار العربية
- مصر تبدأ فحص مصانع نترات الأمونيوم وتتخلص من مواد خطرة
- تأكيد مصري وأردني على دعم لبنان
- العمادي: مساعدات قطر للأشقاء في قطاع غزة هي للتخفيف من آثار الحصار
- تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو.. تدشين المستشفى الميداني القطري في مستشفى الروم ببيروت
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الصحف العربية
القدس العربي
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة
- هيئة شؤون الأسرى ترفض محاولات الاحتلال الرامية لوسمها بـ “الإرهاب”
- إسرائيل تصعد العقوبات ضد غزة وتغلق المعبر التجاري ودعوات لعودة “الاغتيالات”.. وحماس ترد:…
- “التعاون الإسلامي” تبدي قلقها من ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وفرض “العقوبات الجماعية”
- قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال تطال عائلة كاملة وتوسع حرب الاستيطان
- منظمة التحرير توجه “نداء عاجلا” للأمم المتحدة لتوفير الحماية للاجئين ودعم “الأونروا”
- الاحتلال يهدم بناية سكنية بالقدس المحتلة
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الشرق الأوسط
- تقرير إسرائيلي: السلطة تستأنف الاتصالات الأمنية مع واشنطن
- غانتس يتغيب عن جلسة للكنيست تناقش قانوناً يستهدف نتنياهو
- ضغوط إسرائيلية لتصنيف هيئات شؤون الأسرى
الخليج الإماراتية
- «بالونات غزة» تشعل حرائق المستوطنات
- المصريون يقبلون بكثافة على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ
الاخبار اللبنانية
- المقاومة تُعزّز ضغوطها: رسالة صاروخية إلى الاحتلال
- المقاومة تصعّد عملياتها: التفاهمات كاملةً... وإلا
الشروق المصرية
- الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على موقع عسكري للفصائل الفلسطينية في غزة
- وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو طالب جانتس بتغيير الاتفاق الحالي للحفاظ على الائتلاف قائما
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من جنين ونابلس وأريحا
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- العمادي: مساعدات قطر للأشقاء في قطاع غزة هي للتخفيف من آثار الحصار
- تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو.. تدشين المستشفى الميداني القطري في مستشفى الروم ببيروت
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "وين بدنا نروح؟".. صرخة طفلة مقدسية هدم الاحتلال بيتها
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- "حماس": عدوان الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة المقاومة وإنهاء الحصار
- الاحتلال يستهدف مناطق عدة في قطاع غزّة
- "داخلية غزة" تتحدث عن الحجر الصحي للعائدين لغزة ..كم يوم سيقضون؟!
- "صحة غزة" تكشف عن إجراءاتها الجديدة للعائدين في معبر رفح
- "حماس": الاتصالات مع "فتح" لإقامة المهرجان الوطني بغزة مستمرة
- بالصور 396 مواطناً غادروا غزة عبر معبر رفح
- "وقفة عز": مساعدات غزة ستصرف خلال أيام
- تقرير "مؤسسات الأسرى".. بين هجوم الاحتلال وتنازلات السلطة
- بيروت .. الإصابات في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن
- الخارجية الأمريكية تعلن دعمها "حق اللبنانيين في التظاهر السلمي"
القدس المحلية
· السيطرة على حريق في محلات للمواد الغذائية بغزة
- هآرتس: إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة منعًا للتصعيد
- العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر
- الاحتلال يعتقل 11 مواطناً
الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدف ثلاث شقق سكنية في سلوان
- الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس
- الاحتلال يصعد من هجمته على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي خلال الشهرين
- الهدمي: ارتفاع خطير بأعداد المصابين "بكورونا" في القدس
- حملة اعتقالات في الضفة والمستوطنون يعربون على مواطن في نابلس
- الاحتلال يشن غارات على مواقع في غزة
- البكري يغلق شعبتين بمدرسة في بيت أمر ومحكمة ونيابة الخليل و"داخلية" جنوب
جريدة الأيام
- كشف تفاصيل خطة إسرائيلية لتهجير 60 ألف فلسطيني إلى باراغواي العام 1967
- »مخاوف حول انتظام العام الدراسي بسبب "كورونا"
- »الاحتلال يهدم بناية سكنية في القدس و3 خيم سكنية وبركسات جنوب الخليل
- »حالة وفاة و10 إصابات بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »استقالة الحكومة لم تشفِ غليل اللبنانيين وتواصل المطالبة بإسقاط كامل...
- » بايدن يختار السيناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية
- »"المسعودية".. إرث تاريخي شمال نابلس يواجه خطر الاستيطان
- » 3 حالات وفاة و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
وكالة الراي
- حماس: تصعيد الاحتلال لن يثنينا عن وضع حد لحصار غزة
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع
- سلسلة غارات إسرائيلية على غزة دون وقوع إصابات
- العمادي: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل مستمرة
- 4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة
- 5 وفيات و1693 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" خلال 24 ساعة
- حصيلة المُغادرين والقادمين عبر معبر رفح البري 11 أغسطس
- ورشة تطويرية لسلطة الأراضي حول قانون المساحة في غزة
وكالة صفا
- توغل إسرائيلي محدود شمالي بيت لاهيا
- الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة ويعتقل 9 مواطنين
- حماس: التصعيد الإسرائيلي لن يثنينا عن وضع حد لمعاناة غزة وحصارها
- تقرير: 3 شهداء و400 معتقل وهدم 85 منزلًا بيوليو
- الاحتلال يُجمد أعمال "البستنة" بأراضي وادي الربابة بسلوان
- بالصور الاتصالات تزود مراكز الحجر الصحي بغزة بخدمتي الاتصال والانترنت
سما نيوز
- العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر
- حماس: الاحتلال يريد ان يبقى الحصار أمراً واقعًا في غزة ولن نسكت على ذلك
- طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة فجرا
- قناة اسرائيلية: إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة
- هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة
-
فلسطين اليوم
· لن نسمح بفرض الحصار كأمر واقع يمكن التعايش معه
· شهاب: تهديدات العدو لن تخيف شعبنا والمقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك
· البالونات الحارقة .. هل ستفجر حالة الهدوء مع الاحتلال ؟
· طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة
· القائد النخالة يستقبل الحركة الإسلامية المجاهدة في لبنان
· البزم: مغادرة 396 مواطناً ووصول 85 عائداً حتى الآن عبر معبر رفح
عرب 48
· كورونا: وفاة جديدة في الخليل وإصابة 190 مقدسيًا بالفيروس
· رام الله: وقفة للمطالبة بإطلاق سراح نواجعة الناشط في BDS
· كورونا في الضفة والقدس: 3 وفيات و476 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
· الاحتلال يهدد بإلغاء مساحة الصيد ومنع الوقود عن غزة
· نتنياهو يتهم مندلبليت باستباحة دمه وعائلته
· الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1091 إصابة جديدة بكورونا
· مخاوف من "انتشار خفي" لكورونا في إسرائيل
· "كاحول لافان" لن يصوت على منع تشكيل نتنياهو حكومة
·
وكالة وفا
· كورونا عالميا: نحو 746 ألف وفاة وأكثر من 20 م ...
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