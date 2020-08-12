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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) الأربعاء 12/8/2020

12 آب / أغسطس 2020 10:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) الأربعاء 12/8/2020

أخبار فلسطينية

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·         إسرائيل تصعد العقوبات ضد غزة وتغلق المعبر التجاري ودعوات لعودة “الاغتيالات”.. وحماس ترد:…

·          حماس": عدوان الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة المقاومة وإنهاء الحصار

·         البزم: مغادرة 396 مواطناً ووصول 85 عائداً حتى الآن عبر معبر رفح

·         كورونا في الضفة والقدس: 3 وفيات و476 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

·         الاحتلال يهدد بإلغاء مساحة الصيد ومنع الوقود عن غزة

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أخبار إسرائيلية

·         نتنياهو يتهم مندلبليت باستباحة دمه وعائلته

·         الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1091 إصابة جديدة بكورونا

·         مخاوف من "انتشار خفي" لكورونا في إسرائيل

·         "كاحول لافان" لن يصوت على منع تشكيل نتنياهو حكومة

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  • التعاون الإسلامي” تبدي قلقها من ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وفرض “العقوبات الجماعية”

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· السيطرة على حريق في محلات للمواد الغذائية بغزة

  • هآرتس: إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة منعًا للتصعيد
  • العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر
  • الاحتلال يعتقل 11 مواطناً

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 فلسطين اليوم

·         لن نسمح بفرض الحصار كأمر واقع يمكن التعايش معه

·         شهاب: تهديدات العدو لن تخيف شعبنا والمقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك

·            البالونات الحارقة .. هل ستفجر حالة الهدوء مع الاحتلال ؟

·         طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

·         القائد النخالة يستقبل الحركة الإسلامية المجاهدة في لبنان

·         البزم: مغادرة 396 مواطناً ووصول 85 عائداً حتى الآن عبر معبر رفح

عرب  48

·         كورونا: وفاة جديدة في الخليل وإصابة 190 مقدسيًا بالفيروس

·         رام الله: وقفة للمطالبة بإطلاق سراح نواجعة الناشط في BDS

·         كورونا في الضفة والقدس: 3 وفيات و476 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

·         الاحتلال يهدد بإلغاء مساحة الصيد ومنع الوقود عن غزة

·         نتنياهو يتهم مندلبليت باستباحة دمه وعائلته

·         الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1091 إصابة جديدة بكورونا

·         مخاوف من "انتشار خفي" لكورونا في إسرائيل

·         "كاحول لافان" لن يصوت على منع تشكيل نتنياهو حكومة

·          

وكالة وفا

·         كورونا عالميا: نحو 746 ألف وفاة وأكثر من 20 م ...

·         الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

·         مستوطنون يرشقون بالحجارة مركبة مواطن جنوب ناب ...

·         الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من رام الله

·         الاحتلال يعتقل مواطنين من قفين شمال طولكرم

حدث في مثل هذا اليوم

12 آب (أغسطس)

·         2004م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني معززة بالدبابات والجرافات في مدينة رفح وهدمت  منزلاً بعد تشريد أصحابها

·         2001م إصابة  إسرائيلياً في عملية استشهادية بمدينة حيفا داخل فلسطين المحتلة عام 1948م وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها الشهيد محمد محمود بكر نصر من بلدة قباطية قضاء جنين.

·         1994 م اشتباك مسلح في القدس المحتلة, يسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الاسرائيلية واستشهاد مقاومين فلسطينيين.

·         1976 م وقوع مجزرة تل الزعتر في لبنان، والتي قتل فيها قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني على يد الميليشيات المسيحية بمشاركة ودعم القوات السورية في لبنان.

·         1976م القوات الانعزالية والمرتزقة تهاجم مخيم "تل الزعتر" من مختلف المحاور وبمختلف أنواع الأسلحة، ومقاتلو المخيم يتصدون للهجوم، وفي نفس الوقت تقوم مدفعية القوات المشتركة الفلسطينية اللبنانية من مواقع أخرى بقصف المواقع الانعزالية في الدكوانة والقلعة دير مارروكز وحرش ثابت والمصانع.

 

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