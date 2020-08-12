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الاحتلال اعتقل 429 فلسطينيًا بينهم 32 طفلًا خلال تموز

12 آب / أغسطس 2020 10:22

رام الله - الرأي

قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 429 فلسطينيا، من بينهم 32 طفلا، و10 نساء، خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (201) مواطن من القدس، و(46) مواطناً من رام الله والبيرة، و(35) مواطناً من الخليل، و(34) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (22) مواطناً، فيما اعتقلت (20) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (15) مواطناً، و(17) مواطناً من قلقيلية، وثمانية مواطنين من أريحا، و(15) مواطناً من طوباس، وثلاثة مواطنين من سلفيت، إضافة إلى (13) مواطناً من غزة.

وأشارت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين بلغ في سجون الاحتلال حتى شهر تموز/ يوليو 2020، قرابة (4500) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (160) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (360)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (98)، من بينها (33) أمرا جديدا، و(65) تمديدا.

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