"أبو الريش": طواقمنا تعمل كخلية نحل لاستضافة العائدين في مراكز الحجر

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، على أن كافة الطواقم الصحية والادارية تعمل كخلية نحل وعلى مدار الساعة لاتمام اجراءات استقبال العائدين واستضافتهم في مراكز الحجر الصحي.

جاء ذلك خلال جولة لطاقم حكومي برئاسة معالي ا. د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي ، لمعبر رفح البري لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العائدين .

وقال د. أبو الريش :" إن الأيام الماضية شهدت العديد من اللقاءات والمتابعات من قبل اللجان الفنية المختصة بوزارة الصحة ، وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من أجل انفاذ جملة الاجراءات الوقائية خلال استقبال العائدين وتأمين استضافتهم في مراكز الحجر ، وفرز ومتابعة الحالات التي تتطلب تدخلات طبية تخصصية .