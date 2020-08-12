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في إطار المتابعة الصحية لهم

الصحة تطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح

12 آب / أغسطس 2020 11:18

الصحة تطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح
الصحة تطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح

غزة- الرأي

 قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، إن وزارته بدأت في تطبيق اجراءات وقائية أكثر تنسيقاً وترتيباً وضبطاً خلال استقبال العائدين عبر معبر رفح البري .

وأشار الى أن الطواقم الطبية في المعبر بدأت في اجراء الفحص المخبري الأولي لكافة العائدين في اطار المتابعة الصحية لهم ، والكشف عن الحالات والتعامل معها بمسار مختلف يضمن عدم المخالطة مع غيرهم من العائدين ، مؤكدا أن هذا الاجراء الجديد يضمن تحقيق أفضل لتدابير الوقاية الصحية للعائدين والمجتمع على حد سواء .

وتواصل طواقم وزارة الصحة حتى هذه الأثناء تقديم التدخلات الوقائية الصحية لكافة العائدين عبر معبر رفح في اليوم الأول من إعادة فتحه .

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