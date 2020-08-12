هآرتس: "إسرائيل" تتجنب الرد القوي على بالونات غزة

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتجنب الرد العسكري القوي، على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، صباح اليوم الأربعاء، إن المنظومة الأمنية تفضّل عدم الرد القوي على إطلاق البالونات، وذلك خشية الانجرار لتصعيد عسكري.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن "إسرائيل" تفضّل بهذه المرحلة، إعطاء فرصة للوسطاء، مثل قطر ودول أوروبية، من أجل التوصل إلى الهدوء بالجنوب.

ولفتت إلى أن المنظومة الأمنية تدرك أن البالونات المفخخة، والحرائق الناتجة عنها، تسبب حالة انعدام الأمن لسكان الغلاف، وأن الجيش سيضطر الى رفع مستوى الرد على البالونات.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن حوالي 60 حريقا اندلعت بالأمس بعدة مناطق بغلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية