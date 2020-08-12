الصحة: تجهيز (52) غرفة مستقلة لتحويل أي شخص مصاب بكورونا فيها

غزة- الرأي

أكد مسؤول مراكز الحجر الصحي في وزارة الصحة د. معتصم صلاح اجراء الفحص الأولي ل (513) عائدا إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من العائدين كانوا من العائلات والنساء حيث بلغ عددهم (333)، بينما بلغ عدد العائدين من الشباب (85) شابا، حيث تم إجراء الفحص المخبري السريع لهم بسحب عينة دم تظهر نتائجها خلال (10) دقائق من الفحص، تظهر الوضع الصحي الوبائي للعائدين.

وأوضح د. صلاح انه تم تجهيز (52) غرفة مستقلة خاصة سيتم تحويل أي شخص مصاب إليها، مضيفا أنه سيتم سحب عينة مخبرية PCR للحالات المشتبه بها للتأكد من اصابتها أو خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد د. صلاح أن لجنة الفرز على المعبر تقوم بدورها في تقييم وفرز الحالات حيث تم تحويل الحالات المرضية إلى مستشفى الأوروبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، منوها أن العمل في مراكز الحجر يسير بشكل منظم وسلس، وكل فئة لديها مهام واضحة ومحددة بتنسيق عالي جدا مع وزارة الداخلية لإدارة الحالة.



ولفت إلى أن وزارة الصحة عقدت اجتماع خلية أزمة حتى ساعة متأخرة من الليل برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش لمتابعة مجريات سير العمل في رفح والمحافظات الأخرى، منوها إلى تواجد رؤساء المحافظات وفرق مكافحة العدوى في مراكز الحجر للمراقبة، والتأكد من سلامة الإجراءات التي تتم من قبل الطواقم الصحية.