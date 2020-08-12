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الأسير "الأخرس" يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم 17

12 آب / أغسطس 2020 04:03

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فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير ماهر الأخرس (50عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، داخل سجون الاحتلال رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" ثبتت أمس، أمر اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر.

ولفت إلى أن الأسير "الأخرس" اعتقل في 27 تموز/ يوليو الماضي، ويقبع في زنازين سجن "عوفر" وفقا لآخر المعلومات المتوفرة.

يشار إلى أن ماهر أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

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