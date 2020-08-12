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الاحتلال يُجرف عشرات الدونمات لتوسيع مستوطنة في سلفيت

12 آب / أغسطس 2020 04:34

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فلسطين المحتلة - الرأي

واصلت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعمال التجريف في أراضي مواطني قريتي اسكاكا وياسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لأكثر من 100 دونم من أراضي المواطنين المعروفة بخلة غنايم، وقنية، في المنطقة الشرقية من القرية، بين اسكاكا وياسوف.

وذكرت أن الهدف من أعمال التجريف يتمثل بتوسعة مستوطنة "نفي نحميا" المقامة على أراضي اسكاكا، مضيفة "قبل ثلاثة أشهر تم ايقاف الجرافات، من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية في سلفيت".

وأشارت إلى أن الأراضي التي تقوم جرافات الاحتلال بتجريفها تعود للمواطن منير وثائر حرب، وأحمد ومحمد عبد القادر حرب، ونظمي حامد، وعبد الغافر أبو شهاب، وحريص أبو شهاب.

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