ارتفاع وفيات وإصابات فيروس "كورونا" لدى الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و317 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 633 وفاة و 87 ألفا و173 إصابة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الوزارة، وجود 379 إصابة في حالة خطرة، و109 إصابات تستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس، أن "إسرائيل" تجاوزت الصين في حصيلة عدد الإصابات، والتي بلغت إصابتها حتى الثلاثاء، 84 ألفا و712 إصابة

ومنذ بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، يسجل الاحتلال ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس "كورونا"، رغم القيود التي يفرضها على التجمعات.